Ugl, Capone “Non firmiamo accordi che penalizzano i lavoratori”

ROMA (ITALPRESS) - "Non appartengono all'Ugl i comportamenti denunciati dalla trasmissione Report. Non firmiamo accordi di secondo livello obbligando i lavoratori a iscriversi al sindacato. Se dovessimo verificare comportamenti censurabili non avremo nessuna remora ad allontanare questi lavoratori dall'Ugl". Lo afferma il segretario generale del sindacato, Paolo Capone. sat/gsl