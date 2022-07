PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il Paris Saint Germain conferma che Mauricio Pochettino ha terminato il suo ruolo nel club”. Con questa nota la società parigina ha ufficializzato il divorzio dal tecnico argentino, che era nell’aria da tempo.

“Il club ringrazia Mauricio Pochettino e il suo staff per il lavoro svolto e augura loro il meglio per il futuro”, ha aggiunto il Psg.

Il club parigino ha affidato la panchina a Cristophe Galtier, ex tecnico di Nizza e Lille. L’allenatore francese ritroverà al Psg Luis Campos, suo ex direttore sportivo, attuale dirigente del club della capitale

francese.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

