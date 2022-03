Ue, Zanni “Da sanzioni effetti immediati sull’economia russa”

"Il quarto pacchetto di sanzioni europee, nella globalità, porterà a effetti a medio e lungo termine, ma sta mostrano un impatto sull'economia russa, che è già significativo". Queste le parole dell'Eurodeputato Marco Zanni (Lega) in riferimento alle ultime sanzioni adottate nei confronti della Russia per la guerra in Ucraina. alp/mgg/mrv/red