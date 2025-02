Ue, Von der Leyen “Più flessibilità per gli investimenti nella difesa”

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - "Nelle precedenti crisi straordinarie, guarda cosa abbiamo fatto. Abbiamo dato agli Stati membri un margine di manovra fiscale extra attivando la clausola di salvaguardia. In parole povere, abbiamo dato agli Stati membri il potere di aumentare sostanzialmente gli investimenti pubblici legati alla crisi. Credo che ora siamo in un altro periodo di crisi che giustifica un approccio simile. Ecco perché posso annunciare che proporrò di attivare la clausola di salvaguardia per gli investimenti nella difesa". Lo ha detto a Monaco di Baviera, in occasione della Conferenza sulla Sicurezza, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Ciò consentirà agli Stati membri di aumentare sostanzialmente la loro spesa per la difesa. Naturalmente, lo faremo in modo controllato", ha proseguito. sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)