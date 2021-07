Ue, via libera a 30 mld per trasporti, digitale ed energia

Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la seconda edizione del Meccanismo per collegare l'Europa con nuovi finanziamenti per trasporti, digitale ed energia per il settennato 2021-2027. sat/gtr