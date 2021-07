PALERMO (ITALPRESS) – “In un momento in cui le Istituzioni europee e non solo, si interrogano sul futuro dell’Europa, era per me essenziale coinvolgere direttamente i cittadini, giovani e meno giovani, per ascoltarne voce, proposte e idee”. Lo ha detto Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega Salvini Premier, che lancia la campagna di ascolto ‘Protagonisti in Europa’.

“L’Unione Europea – ha aggiunto Tardino – ha bisogno di essere ripensata e riformata, lo diciamo da anni, ma credo oggi sia sotto gli occhi di tutti. E ciò sia per i limiti e i problemi intrinseci, che abbiamo più volte denunciato e su cui stiamo lavorando da vicino nel corso di questa legislatura, sia per le conseguenze della pandemia che ci ha travolti, che hanno messo a nudo in maniera evidente le lacune e i malfunzionamenti di un sistema complesso e farraginoso. Con questa iniziativa, che ho voluto lanciare insieme al Gruppo Identità e Democrazia in seno al Parlamento europeo, di cui la Lega Salvini Premier fa parte, intendo quindi rivolgermi ai cittadini, per avvicinarli ad un mondo troppo spesso lontano e distante dalla realtà quotidiana, e per portare il loro contributo direttamente a Bruxelles. Un’occasione importante per rilanciare il progetto europeo, nel senso che abbiamo voluto esprimere nella Carta dei valori europei che abbiamo appena pubblicato”. Da qui lo slogan “Protagonisti in Europa”, che nasce per raccogliere contributi, progetti e idee, da utilizzare all’interno della più ampia riflessione sul futuro delle istituzioni Ue lanciata con la “Conferenza sul futuro dell’Europa”, un modo per raccontare la nostra idea di Europa, lontana da teorie austere e autorefenziali, e vicina ai cittadini e alle loro esigenze di tutti i giorni: l’Europa del futuro, che possiamo e dobbiamo plasmare insieme. Sarà possibile inviare i contributi fino al 19 settembre, collegandosi al sito



I contributi saranno poi sottoposti a una selezione che vedrà le migliori idee protagoniste a Bruxelles e quelli selezionati saranno presentati alla stampa e al Parlamento europeo, in una due-giorni di visita istituzionale organizzata dalla stessa euro parlamentare Tardino.

