Ue, Tajani “Rinviare il Patto di Stabilità”

“Bisogna rinviare il Patto di stabilità, che non può entrare in vigore nuovamente il 1° gennaio 2023”. Lo ha detto Antonio Tajani, eurodeputato e coordinatore nazionale di Forza Italia, a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo, in merito alla guerra in Ucraina. alp/sat/gtr