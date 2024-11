Ue, Stancanelli “Maggioranza non coesa, Commissione debole”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Non è una Commissione solida, non ha una maggioranza coesa sul piano programmatico, con divisioni nei gruppi che la sostengono. Il dato positivo è la presenza di Raffaele Fitto nella squadra, è preparato e competente". Lo dice l'eurodeputato della Lega Raffaele Stancanelli, in merito alla nascita Commissione von der Leyen bis. xf4/sat/gtr