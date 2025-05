Ue, Sommella “Prospettiva sia pace e maggiore integrazione”

VENTOTENE (LATINA) (ITALPRESS) - "La prospettiva dell'Europa è quella che ha indicato il nuovo pontefice Leone XIV, cioè una pace concreta, che spero sia anche molto vicina, ma è anche una pace difficile". Così all'Italpress Roberto Sommella, presidente dell'associazione 'La Nuova Europa', alla nona edizione del Ventotene Europa Festival, quest'anno dedicato al bivio integrazione/disintegrazione. "Ci siamo integrati di più quando c'è stato il Covid, poi il vaccino, quando c'è stata la necessità di uscire tutti insieme da uno choc simmetrico: ha colpito tutti, nazioni forti e nazioni deboli. Non c'è stata, invece, questa reazione immediata all'abbandono dell'amico americano che è meno vicino dopo averci liberato dal nazifascismo - parlo degli Stati Uniti di Donald Trump - e questo indubbiamente porterà a degli scompensi, a delle risposte diverse. Ci dobbiamo porre il tema se è il caso di ripensare all'Unione Europea, soprattutto in un'ottica di maggiore integrazione, perché non è possibile che ciascun Paese vada avanti un po' per conto suo, come sta facendo la Germania", ha spiegato. xi2/sat/gtr