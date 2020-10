Ue, Sofo “No a ricatti su Stato di diritto”

"La sorveglianza sullo stato di diritto non puo' essere una condizione di accesso per il Recovery Fund e i finanziamenti dell'Unione europea". E' netto Vincenzo Sofo, europarlamentare della Lega, nel commentare il dibattito in plenaria sul tema dello stato di diritto. alp/sat/red