PALERMO (ITALPRESS) – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Ursula von der Leyen, confermata per un secondo mandato alla guida della Commissione Europea. Siamo certi che proseguirà una proficua collaborazione nel segno dei valori che, in quanto appartenenti al Ppe, ci accomunano: la centralità della persona, il rispetto della cultura del lavoro e dell’impresa, la valorizzazione delle libertà personali. Il discorso programmatico con cui von der Leyen si è presentata al Parlamento europeo è articolato e puntuale, con numerosi passaggi che riguardano da vicino il nostro Paese e, in particolare, il Mezzogiorno. Penso all’istituzione di un Commissario ad hoc, agli investimenti nella competitività delle imprese e a una nuova fase della gestione dei flussi migratori. Siamo pronti a fare la nostra parte, in un’ottica di leale ed efficace cooperazione”. Lo afferma il governatore della Regione Siciliana e presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, Renato Schifani.

