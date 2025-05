Ue, più controlli sugli investimenti esteri

ROMA (ITALPRESS) - Via libera dal parlamento europeo alla revisione delle norme per prevenire i rischi per la sicurezza derivanti dagli investimenti esteri. Con 378 voti favorevoli, 173 contrari e 24 astensioni è stato approvato il cosiddetto mandato negoziale sul regolamento proposto dalla Commissione Ue. Le nuove norme prevedono che gli investimenti esteri, diretti e indiretti, siano soggetti a un controllo obbligatorio da parte degli Stati membri per individuare e affrontare possibili rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico, in settori come i media, le materie prime critiche e le infrastrutture di trasporto. Grazie alle modifiche approvate, le procedure dei meccanismi nazionali di controllo saranno armonizzate e la Commissione avrà il potere di intervenire di propria iniziativa o in caso di disaccordo tra gli Stati membri sui potenziali rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico derivanti da uno specifico investimento estero. La nuova legge estende inoltre l’ambito di applicazione del monitoraggio, includendo anche le operazioni all'interno dell'UE in cui l'investitore diretto è di proprietà di persone fisiche o giuridiche di un paese esterno all’Unione, includendo così anche gli investimenti indiretti. gsl