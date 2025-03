Ue, nuovo piano per case accessibili e sostenibili

ROMA (ITALPRESS) - La Commissione europea e la Bei, Banca europea degli investimenti, uniscono le forze e muovono i primi passi per dar vita a una piattaforma di investimenti dedicata agli alloggi. La Bei metterà a disposizione 10 miliardi da investire nei prossimi due anni per arrivare a ristrutturare o costruire in Europa 1,5 milioni di unità abitative. Obiettivo dell’iniziativa è quello di creare una piattaforma di investimento per l’edilizia abitativa finalizzata ad attrarre più finanziamenti pubblici e privati. Il Piano sosterrà gli sforzi locali e nazionali per costruire più abitazioni accessibili, rinnovare il patrimonio edilizio esistente per renderlo più efficiente dal punto di vista energetico e incoraggiare materiali e attrezzature edili più sostenibili e all’avanguardia. Si tratta di un obiettivo fondamentale considerando la crescente mancanza di abitazioni a prezzi accessibili in Europa, in particolare nelle città più grandi. Lavorando a stretto contatto con la Commissione, nonché con gli Stati membri, le regioni, le città, le banche nazionali di promozione e le istituzioni finanziarie internazionali, il gruppo BEI mira ad aumentare l'offerta di alloggi sostenibili e a prezzi accessibili nell'UE. /gtr