Ue, Moratti “Lavorare su mercato unico energia per abbassare tariffe”

Ue, Moratti “Lavorare su mercato unico energia per abbassare tariffe”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "In commissione industria, di cui sono membro effettivo, lavorerò sulle tematiche che riguardano il mercato unico dell'energia per abbassare le bollette per i cittadini europei e sulla neutralità tecnologica". Lo dichiara l'eurodeputata di Forza Italia Letizia Moratti durante un punto stampa a margine della decisione sulle commissioni parlamentari. xf4/sat/gsl