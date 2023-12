Ue, Montanarella “Serve quadro comunitario sulla salute dei suoli”

BERGAMO (ITALPRESS) - "Abbiamo proposto una legge sul suolo, sul monitoraggio e la resilienza che a nostro avviso è necessaria per avere un quadro comunitario riguardo allo stato di salute dei nostri suoli. Dobbiamo essere in grado di confrontare i dati che abbiamo in Italia con quelli che abbiamo in Germania, Francia, con tutti i vari Paesi membri, in modo da avere un quadro comunitario e non frammentato della salute dei suoli a livello europeo". Lo ha detto Luca Montanarella, Senior Expert Commissione Europea, a margine del convegno “Dalla terra alla Terra – Il suolo tra cambiamenti climatici e nuovi stili di vita", organizzato dal CIC - Consorzio Italiano Compostatori. col/mgg/gtr