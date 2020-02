Ue, Gualtieri “Priorita’ Italia flessibilita’ e investimenti”

"La presentazione da parte della Commissione europea di una proposta della comunicazione per la review delle regole del patto di stabilita' sara' per noi l'occasione di sostenere le ragioni per il mantenimento di un quadro di regole che consente un adeguato livello di flessibilita'". E' quanto affermato dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al suo arrivo all'Eurogruppo. alp/sat/red