Ue, Giani “Costruire un’Europa dei popoli”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "L'Europa deve essere ispirata dalla pace e dall'integrazione tra i popoli, soprattutto per le nuove generazioni, quindi non si può cedere sul piano delle risorse dedicate alla cultura, alla ricerca, all'innovazione, alla coesione, al superamento delle disparità sociali". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine della plenaria a Bruxelles del Comitato delle Regioni. "La centralizzazione non è un fatto positivo, né a Bruxelles né nelle capitali dei 27 Paesi membri, dobbiamo creare un rapporto e un equilibrio, soprattutto per quanto riguarda i fondi di coesione, che coinvolga i popoli e le comunità locali". xf4/mgg/gtr