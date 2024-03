Ue, Ghidoni “Norme sulla parità di genere vanno applicate meglio”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Per la parità di genere, soprattutto in ambito lavorativo, c'è ancora tanto da fare. Molte norme devono ancora essere applicate in modo completo". Lo dice l'eurodeputata della Lega Paola Ghidoni. xf4/sat/gtr