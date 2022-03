Ue, Gentiloni “Serve una forza di difesa comune”

"Nelle crisi di questi anni, abbiamo visto sempre di più che un gigante economico come l'Unione europea, per rendere più forte la propria diplomazia, il proprio ruolo e per difendere la pace, deve avere anche una forza di difesa comune". Lo ha detto il Commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, a margine della riunione dell'Ecofin. alp/mgg/mrv