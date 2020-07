Ue, De Meo “Germania lavori per rilancio”

"I punti del semestre europeo tedesco sono condivisibili. La Germania ha il dovere di spendersi in ogni modo per convergere verso un'unita' di intenti e rilanciare l'Europa in maniera ancora piu' forte, ha detto l'eurodeputato di Forza Italia. alp/ads/red