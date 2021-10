Ue, Ciambetti “Valorizzeremo Igp artigianato”

“Gli artigiani della Regione Veneto sapranno cogliere questa opportunità per presentarsi al meglio ai mercati e dare al consumatore una garanzia reale di provenienza del prodotto”. E' quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti in merito alle trattative a Bruxelles presso il Comitato delle Regioni per estendere ai prodotti artigianali il marchio IGP. alp/mgg/mrv