Ue, Borchia “Il modello ungherese andrebbe conosciuto meglio”

BRUXELLES (ITALPRESS) - “Sono i trattati a stabilire come funziona la rotazione della presidenza del Consiglio dell’Unione europea, non la sinistra”. Così Paolo Borchia, eurodeputato della Lega, sulle critiche mosse da diversi eurodeputati in merito alla presidenza ungherese del Consiglio Ue. “Credo che il modello ungherese andrebbe conosciuto meglio. Mi sembra che ci sia la propensione a dipingere il governo di Orban molto peggio rispetto a quella che è la realtà. Abbiamo visto – aggiunge Borchia - che in Ungheria i tassi di crescita economica e demografica sono in aumento. Inoltre, gli imprenditori italiani che si trovano in Ungheria si trovano bene, per cui penso che prima di giudicare un modello bisognerebbe conoscerlo”. xf4/mgg/gtr