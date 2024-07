LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – Il primo ministro maltese accoglie con favore la decisione di includere l’idea di Malta di un commissario europeo per il Mediterraneo. Il primo ministro maltese Robert Abela ha accolto con favore la decisione di Ursula Von der Leyen di includere l’idea di Malta di avere un commissario europeo per il Mediterraneo nel suo programma di lavoro. Secondo lui, questo dimostra che, nonostante le piccole dimensioni di Malta, può essere efficace e fare la differenza. Il primo ministro Robert Abela ha proposto la nomina di un commissario europeo per il Mediterraneo per affrontare meglio le sfide della regione. “Ciò è di buon auspicio per i prossimi cinque anni in cui non vediamo l’ora di lavorare con la presidente von der Leyen per sviluppare ulteriormente i nostri partenariati globali con i vicini del sud”, ha affermato il Primo Ministro su X. Il premier maltese ha aggiunto che Malta le ha dato il suo sostegno e ha votato a suo favore nel Consiglio europeo, perché ritiene che sia la persona più adatta a portare avanti le priorità europee nei prossimi cinque anni. Lo scorso novembre, Robert Abela ha insistito sul fatto che la regione mediterranea ha un grande potenziale e che occorre dargli l’importanza che merita. Ha proposto la nomina di un commissario europeo per il Mediterraneo. Abela lo ha affermato durante una riunione del Consiglio europeo con altri leader europei lo scorso novembre in Croazia, a seguito di un invito del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, per discutere l’agenda strategica dell’Unione europea per il periodo 2024-2029.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma