ROMA (ITALPRESS) – “La Regione Lazio è vicina al popolo ucraino. Da lunedì abbiamo iniziato con l’ospitalità degli studenti nelle università. La protezione civile si sta organizzando per l’accoglienza e abbiamo attivato una collaborazione con la ONG InterSos in Polonia”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la consegna all’ospedale Sant’Eugenio di Roma ai rappresentanti della Croce Rossa dei farmaci destinati alla popolazione ucraina. “Siamo vicini agli ucraini che stanno combattendo per la libertà. Deve arrivare un messaggio di fattiva collaborazione da parte di tutti”, aggiunge.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com