ROMA (ITALPRESS) – L’Ucraina è pronta per la controffensiva.

Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista al Wall Street Journal.

“Secondo me, ad oggi, siamo pronti a farla”, ha affermato Zelensky, in risposta a una domanda sulla controffensiva ucraina di cui tanto si parla. “Vorremmo avere alcune cose – ha evidenziato – ma non possiamo aspettare per mesi. Crediamo fortemente che avremo successo. Non so quanto tempo ci vorrà”, ha poi aggiunto.Dal leader ucraino anche un messaggio ai partner occidentali: “Tutti i nostri partner occidentali – ha affermato – devono capire cosa precisamente hanno paura di perdere”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]