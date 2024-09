Ucraina, Tajani “Vogliamo arrivare a conferenza di pace con Russia”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Noi abbiamo una posizione molto chiara. Sosteniamo l'Ucraina senza se e senza ma", però "abbiamo sempre detto che non possiamo, anche perchè la Costituzione parla chiaro, utilizzare le nostre armi in territorio russo. Le nostre armi servono per la difesa e mai nessuno ci ha chiesto di cambiare atteggiamento". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, partecipando all'evento “Sport Made in Italy: strumento di crescita” che si è tenuto presso il Consolato Generale d'Italia a New York. x09/fsc/mrv