Ucraina, Rutte “Sono stati fatti passi da gigante, la situazione può concludersi positivamente”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In occasione della sua visita al Dipartimento di Stato, il segretario Generale della Nato Mark Rutte ha reso noto di aver avuto un buon incontro con Trump, Waltz, Rubio e Hegseth, durante il quale hanno discusso della guerra in Ucraina e dell’imminente vertice della Nato in Olanda.

Secondo Rutte sono “tutti molto entusiasti del fatto che si veda una Nato che spende così tanto di più per la difesa, in particolare da parte europea e canadese -ha affermato Rutte -. Questa è davvero una Nato più forte, più equa, e anche più letale”.

Riguardo alla guerra in Ucraina, Rutte ha dichiarato che sotto la guida di Trump, “la situazione potrebbe concludersi positivamente” e che non prevede che gli Stati Uniti si ritirino dai colloqui di pace: “Penso che, considerando l’esito dell’incontro di ieri a Londra, possiamo essere piuttosto ottimisti sulla nostra situazione attuale. Quindi non vedo una situazione in cui gli Stati Uniti se ne vadano sotto la guida del presidente Trump”.

Alla domanda se pensasse che Vladimir Putin volesse la pace, Rutte ha risposto: “Non lo so”, aggiungendo di aver lavorato con Putin dal 2010 al 2014, quando era Primo Ministro dei Paesi Bassi, “e ho smesso di cercare di leggergli nel pensiero”.

Riguardo ai colloqui tra Mosca e Kiev, Rutte ritiene che “ora ci sia qualcosa sul tavolo in cui gli ucraini stanno davvero giocando la loro partita, e credo che la palla sia chiaramente nel campo russo”.

Secondo Rutte i membri della Nato dovrebbero spendere per la difesa una cifra “considerevolmente superiore” al 2% del PIL. “Deve essere ben al di sopra del 3%”, ha affermato.

Il Segretario Generale della Nato si è inoltre rifiutato di entrare nei dettagli su quali concessioni Russia o Ucraina potrebbero essere disposte a offrire, affermando che farlo non sarebbe utile ai colloqui. Lo stesso vale per la possibilità che l’Ucraina riottenga la Crimea: “Credo davvero che negli ultimi due giorni siano stati fatti passi da gigante e che l’incontro di ieri a Londra abbia avuto successo”.

