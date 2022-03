MILANO (ITALPRESS) – “Incontro con l’ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, per discutere di cooperazione in materia sanitaria e accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina”. Lo scrive la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti sul suo profilo Twitter.

“Oggi San Patrignano è un esempio di generosità e altruismo- continua Moratti-.

Ringrazio la comunità e in particolare il gruppo dei giovani per aver accolto tre nuclei familiari di profughi provenienti da Kiev”.

(ITALPRESS).

