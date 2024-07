Ucraina, Meloni “Mantenere equilibrio che costringa a una pace giusta”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "La mia analisi personale sul futuro" dell'Ucraina "è che noi non possiamo scambiare il concetto di pace con un'invasione e che l'unico modo per costruire davvero pace è mantenere sul campo un equilibrio che a un certo punto costringa ad una pace giusta che chiaramente non può prescindere dal diritto internazionale e dal diritto dell'Ucraina". A dirlo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine del vertice Nato a Washington. (video di Stefano Scibilia). xp6/fsc/gtr