Ucraina, Meloni “La linea italiana è molto chiara”

"Non c'è, nell'attuale contesto, misura più efficace di garantire un equilibrio tra le forze in campo, è l'unico modo per costringere a una negoziazione, che deve essere però giusta". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio Europeo. xf4/sat/gtr