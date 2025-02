ROMA (ITALPRESS) – “Gli europei devono combattere per essere al tavolo delle trattative” e invece di lamentarsi per essere stati esclusi dai negoziati “devono trovare nuove idee per esempio sul flusso di armamenti verso l’Ucraina o sul training dei soldati”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in un’intervista al quotidiano La Stampa. “Zelensky sara’ seduto a quel tavolo, non c’è dubbio”, aggiunge Rutte. E ancora: “Tutti vogliamo che la guerra finisca il prima possibile, l’importante è che l’intesa sia duratura”. (ITALPRESS).

fonte foto: IPA