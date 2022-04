Ucraina, Giannini: “Monitoriamo fenomeno dei foreign fighters”

Quello dei foreign fighters in Ucraina "è un fenomeno che monitoriamo con grande attenzione". Lo ha detto il capo della Polizia, Lamberto Giannini, a margine della cerimonia per i 170 anni della fondazione della Polizia di Stato, aggiungendo: "Non stiamo comunque parlando di numeri alti". sfe/vbo/gtr