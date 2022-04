Ucraina, dall’Ue 3,5 mld in più per l’assistenza dei rifugiati

Dall’Unione Europea in arrivo altri 3,5 miliardi di euro per l’accoglienza di chi fugge dalla guerra in Ucraina. sat/gtr