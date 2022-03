Ucraina, Caroppo: “L’Europa non arretrerà di un millimetro”

“È una battaglia che ci tocca da vicino e non arretreremo di un millimetro". Sono le parole dell'eurodeputato di Forza Italia Andrea Caroppo nella giornata in cui il Parlamento europeo riunito in sessione plenaria a Bruxelles ha condannato con 637 voti a favore, 13 contrari e 26 astenuti l'aggressione della Russia in Ucraina. alp/mgg/gtr