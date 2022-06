Ucraina, a Bucha servono 500 milioni di euro per la ricostruzione

In un'intervista all'Italpress, il vicesindaco di Bucha Serhii Shepetko fa il punto sui danni della guerra e sulle risorse necessarie per la ripartenza: "Abbiamo riattivato i servizi più critici, ma non siamo ancora pronti a riaprire le scuole, e la gente ha ancora paura". col/sat/mrv