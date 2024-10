ROMA (ITALPRESS) – La Nazionale Italiana Under 21 si prepara a compiere l’ultimo passo per la qualificazione agli Europei 2025 di categoria. Gli azzurrini guidati dal commissario tecnico Carmine Nunziata, dopo le vittorie conquistate lo scorso mese contro San Marino e Norvegia, potranno staccare il pass per la rassegna continentale ottenendo un solo punto nell’ultima giornata del girone A. Dopo un test contro il Livorno, in programma giovedì, la selezione italiana scenderà in campo martedì 15 ottobre alle ore 18:30 al Nereo Rocco di Trieste per affrontare l’Irlanda. La certezza aritmetica della qualificazione degli azzurrini, però, potrebbe arrivare già venerdì 11 ottobre in caso di successo della Norvegia contro l’Irlanda, che renderebbe la sfida successiva soltanto una passerella per i ragazzi di Carmine Nunziata. Nel giorno del raduno il commissario tecnico ha parlato nella consueta conferenza stampa, sottolineando la grande importanza dell’imminente appuntamento: “Sicuramente ci fa piacere avere qualche giorno in più per preparare la partita, così possiamo recuperare qualche giocatore. E’ il modo migliore per arrivare ad una gara fondamentale. Sarà una partita difficile, l’Irlanda è una buona squadra. Giochiamo in casa e vogliamo cercare di raggiungere il nostro obiettivo, pensiamo solo a questo. Cercheremo di migliorare ciò che facciamo già da un anno, ma la vera differenza la farà la voglia di raggiungere l’obiettivo”.

Nunziata ha elogiato la rosa a sua disposizione, evidenziandone le qualità poichè più di qualche giocatore è già stato chiamato in Nazionale maggiore da Luciano Spalletti: “I ragazzi sono contenti di vedere qualche compagno che va a giocare in Nazionale A, è un gruppo che ha dei valori. E’ una cosa che devono prendere come stimolo per una loro crescita personale”. Tra i volti nuovi c’è anche il giovane difensore dell’Atalanta Marco Palestra: “E’ nuovo per l’Under 21, ma non per la Nazionale. Ha fatto tutta la trafila, è stato in Under 20. Ha doti interessanti e può sostituire Ruggeri che è infortunato”, spiega il tecnico.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]