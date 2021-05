Il design degli LG OLED TV serie Gallery e l’offerta di opere d’arte digitali per trasformare la casa in una galleria d’arte. Questo ha ispirato la collaborazione tra LG Electronics e Sedition Art. Ovvero la piattaforma online per l’acquisto, la raccolta e l’esposizione di opere d’arte digitali in tiratura limitata, nate esclusivamente per schermi e dispositivi. Fino al 31 dicembre 2021 è in cosro una promozione per i TV della serie Gallery (serie GX e serie G1) su sullo store online di LG o nei punti vendita o siti e-commerce aderenti all’iniziativa. Chi acquisterà uno di questi modelli riceverà un voucher della durata di 6 mesi. Che darà accesso all’intero catalogo di Art Stream by Sedition, la piattaforma che conta oltre 4.000 opere realizzate da più di 900 artisti di fama mondiale. Tra cui Damien Hirst, Andreas Nicolas Fischer, Bill Viola, Jenny Holzer, Christian Boltanski e Ryoji Ikeda.

La promozione darà inoltre accesso a playlist selezionate di opere d’arte, che rispecchiano un certo mood o tema, e a una playlist curata esclusivamente per LG. Per maggiori informazioni sulla promozione, visitare la pagina dedicata sul sito www.lg.com/it. Grazie a questa iniziativa, coloro che sceglieranno il design con montaggio a parete dei TV della serie Gallery, potranno modificare dinamicamente lo stile della propria abitazione. Selezionando l’opera che rispecchia maggiormente il loro gusto o mood del momento. E trasformando lo spazio domestico con eleganza e stile, come in una galleria d’arte. LG condivide infatti l’obiettivo di Sedition Art “di fornire un modo semplice e accessibile di godere dell’arte contemporanea”. Utilizzando uno degli strumenti più presenti dentro le nostre abitazioni: lo schermo di un televisore. Sedition Art è stata fondata nel 2011 da Harry Blain, collezionista e gallerista inglese, già Direttore del Post-War & Contemporary Art Department di Christie. Promuove l’arte contemporanea rendendola fruibile a un pubblico vastissimo grazie a un marketplace online a supporto di artisti emergenti e affermati.

(ITALPRESS/TraMe&Tech).