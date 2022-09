ROMA (ITALPRESS) – Mancano pochi giorni al grande appuntamento che tutti gli appassionati di pesca sportiva in mare stanno aspettando, il Campionato Mondiale di Big Game specialità Drifiting in programma dal 10 al 17 settembre nelle acque antistanti la città di Pescara. L’evento che la Fips Mer internazionale ha assegnato all’Italia e che sarà organizzato dalla Fipsas, in collaborazione con l’Asd Dolphin Club Pescara, è stato presentato presso la Sala consiliare del Comune abruzzese, attraverso una conferenza stampa molto partecipata e attenta alla manifestazione internazionale “in-coming”. I 18 equipaggi in gara arriveranno da tutto il mondo e saranno composti da 4/5 atleti ognuno. Dodici le nazioni: Stati Uniti d’America, Spagna, Egitto, Regno Unito, Slovenia, Sud Africa, Croazia, Germania, Portogallo, Messico, Montenegro e Italia, che si sfideranno nelle acque del nostro Adriatico, nel campo di gara antistante il porto turistico Marina di Pescara sino ad Ortona, per conquistare il titolo di campione del mondo di big game-drifting 2022.

L’Italia, campione mondiale uscente della specialità, dopo la vittoria ottenuta lo scorso anno nelle acque di Pesaro, sentirà il peso della responsabilità di difendere il titolo e cercherà di vincere, anche in questa edizione, la medaglia d’oro.

Domenica 11 settembre tutti gli equipaggi, accompagnati dalla banda di Ripa Teatina, sfileranno dalla Madonnina del molo nord, sul ponte del mare per arrivare all’anfiteatro del Marina di Pescara, dando l’avvio all’apertura ufficiale del Campionato mondiale alla presenza di tutte le autorità civili e militari.

La gara vede impegnati gli equipaggi delle Nazioni per quattro giorni: lunedì la prova ufficiale di pesca e i successivi martedì, mercoledì e giovedì le tre giornate di gara ufficiali. Venerdì giorno dedicato a un eventuale recupero a causa di condizioni meteomarine avverse, la sera premiazione ufficiale e cena di gala. Il sabato partenza delle nazionali. La nazionale italiana che parteciperà al 30° Mondiale di Big Game sarà formata da 2 equipaggi così composti: Antonio Di Meco, Niko De Patre, Gian Luca Bonora, Loris Galvan, Guido Ascheri, Luca Miserocchi, Pasquale Scotto Di Luzio, Mirko Di Domenico. La squadra sarà capitanata dal ct Mirko Eusebi e dal vice ct Franco Bellini e accompagnata dai dirigenti federali Stefano Sarti e Dino Benzi.

A supporto della delegazione azzurra i dipendenti federali Awatef Afallah, Simonetta Gori, Enrico Tricoli, Catia Angelelli, Emanuele Iacomini, Alessandra Moccia e Susanna Antonella.

Importante sottolineare che questo campionato mondiale di pesca sarà un campionato green. La Fipsas, infatti, ha adottato regole per la cura e attenzione alla tutela dell’ambiente e, nello specifico, delle risorse marine e delle specie a rischio, tutelando l’incolumità del pescato che dovrà essere rilasciato vivo in mare.

