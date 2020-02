Tutti in fila a Roma per pane e Nutella al McDonald’s

Tutti in fila per il pane e Nutella. Succede nel cuore di Roma, in piazza di Spagna, dove si trova uno dei McDonald's italiani in cui in anteprima è stato presentato McCrunchy Bread con Nutella, il nuovo panino che sigla la partnership tra Ferrero e McDonald's Italia. abr/red