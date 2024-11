TORINO (ITALPRESS) – Suzuki condivide, fin dalla sua fondazione nel 1909, la mission “Sviluppare prodotti di valore superiore concentrandosi sul cliente”, offrendo prodotti, di grande valore, in tre categorie di mobilità: automobili, motociclette e motori fuoribordo. Nel tempo, la centralità del cliente si è concretizzata in numerose iniziative da parte di Suzuki e, più recentemente, nello sviluppo di supporti tecnologici sempre più pratici e funzionali. Due esempi concreti sono il sistema Suzuki Connect, che permette di monitorare e gestire la propria vettura da remoto con lo smartphone, e Smart Buy, la piattaforma per prenotare l’acquisto di auto, moto e motori fuoribordo ovunque e in qualsiasi momento. Oggi la Casa di Hamamatsu fa un passo avanti e presenta la nuova app MySuzuki, un’applicazione che si rinnova completamente, diventando più facile da utilizzare ed efficace. L’app permette ai clienti di collegarsi con il mondo Suzuki e dà loro l’opportunità di usufruire di molteplici servizi. L’app permette ai clienti di connettersi con Suzuki e di usufruire di molteplici servizi. Gli utenti registrati possono sfruttare tutte le potenzialità dell’applicazione, mentre chi è curioso può navigare nei vari menù e scoprire informazioni interessanti sul mondo Suzuki. La nuova app è disponibile gratuitamente su App Store per i dispositivi Apple e su Play Store per quelli con sistema operativo Android. La nuova app MySuzuki, completamente riprogettata e ottimizzata, con una veste grafica inedita e dal design moderno, rende più intuitiva ogni operazione. Le principali aree tematiche della piattaforma sono cinque. Home page – E’ la pagina che mette subito a portata di mano i principali servizi Suzuki e dove i clienti registrati trovano la scheda informativa del proprio prodotto Suzuki. Inbox – Rappresenta l’area nella quale gli utenti registrati trovano tutte le comunicazioni da parte di Suzuki come ad esempio vantaggiose promozioni. Rete Suzuki – Permette di individuare e contattare il concessionario o il riparatore autorizzato più comodo da raggiungere. Supporto – Attiva un canale di comunicazione diretto con Suzuki Italia. Profilo – Consente agli utenti registrati di gestire le informazioni personali.

Per chi possiede un’auto, una moto oppure un motore fuoribordo Suzuki, l’app MySuzuki consente di consultare in un attimo il certificato di garanzia e il libretto di manutenzione. Attraverso il proprio smartphone è possibile richiedere assistenza e prenotare con facilità e rapidità i tagliandi. Inoltre MySuzuki è l’ideale per visualizzare in modo tempestivo informazioni relative alle eventuali campagne di aggiornamento prodotto.

Chi non è ancora cliente Suzuki può registrarsi e avere l’opportunità di dialogare con il servizio clienti di Suzuki Italia, cercare punti vendita e assistenza della rete autorizzata, e visualizzare preventivi, promozioni e news sul mondo Suzuki.

