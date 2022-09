Tutti a scuola, suona la campanella in 7 regioni

Torna a suonare la campanella in 7 Regioni e Province autonome. I primi a entrare in classe sono stati gli studenti di Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nella Provincia di Trento. Dopo tre anni di pandemia, per la prima volta si torna a scuola senza mascherine, obbligatorie solo per i più fragili. abr/fsc/gsl