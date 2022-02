Tutela ambientale, la Regione Puglia rinnova l’accordo di programma

"La Puglia è la regione che scopre più reati ambientali in Italia, non quella che ha un ampio tasso di commissione dei reati". Lo ha detto il Governatore della Puglia, Michele Emiliano, in occasione della firma del rinnovo di accordo di programma per la tutela ambientale. pc/gtr