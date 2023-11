Turismo sostenibile, città d’arte firmano protocollo d’intesa

Sviluppare e realizzare azioni condivise per migliorare la sostenibilità, la competitività e l'accoglienza nelle grandi destinazioni italiane condividendo e favorendo buone pratiche per un turismo sostenibile. Questi gli obiettivi principali del protocollo d'intesa firmato dagli assessori al Turismo di Roma, Milano, Firenze, Napoli, Venezia nella consapevolezza che solo la condivisione di buone pratiche ed esempi virtuosi permetta di fare sistema. I firmatari esprimono infatti la precisa volontà di "innestare un circolo virtuoso che, partendo dai risultati e benefici che si possono ottenere agendo nelle grandi destinazioni, si estenda alle altre realtà del turismo italiano sia in termini verticali, all’interno di tutta la filiera del comparto turistico, sia orizzontali, investendo territori sempre più estesi". Le grandi città d'arte italiane costituiscono il motore trainante del settore ed è per questo motivo che dal forum "Grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile" si è levata la richiesta condivisa al legislatore di nuovi strumenti per meglio gestire fenomeni che riguardano soprattutto le principali destinazioni turistiche del Paese. mrv