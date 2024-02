Turismo, Schifani “I dati ci dicono che stiamo lavorando bene”

MILANO (ITALPRESS) - La Sicilia è la seconda regione italiana per reputazione turistica nel 2023. "Questo significa che si è lavorato bene in questo anno di governo: continuiamo su questo percorso, abbiamo idee chiare su come accentuare la destagionalizzazione. E' un punto di svolta. Anche quest'anno è aumentato il turismo invernale, questo è un segnale. La Sicilia è chiamata a fare di più". A dirlo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, presentando nel corso della Bit di Milano i dati relativi ai flussi turistici 2023 nell'Isola. L'obiettivo è ora quello di puntare su pacchetti turistici che valorizzino le eccellenze dell'Isola: a partire da arte e monumenti, terme, agroalimentare. xh7/fsc/abr/gtr