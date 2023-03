ROMA (ITALPRESS) – Oggi il Ministro del turismo Daniela Santanchè ha incontrato a Roma il Segretario di Stato per il Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati. “E’ stato un incontro molto cordiale, si è parlato di argomenti di comune interesse, domani il confronto avverrà con un tavolo tecnico” ha commentato il Segretario. Tra i temi trattati: lo sviluppo del Tavolo Territoriale sul turismo che coinvolge il Segretariato del turismo di San Marino e il Ministero el Turismo italiano e 119 comuni dell’Emilia Romagna e Marche con le due Regioni, ma anche la collaborazione per la realizzazione del congresso europeo sul turismo accessibile dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO). Piena condivisione di intenti anche sulla candidatura di Roma ad Expo2030 che ha ricevuto l’appoggio di San Marino, confermato da Pedini Amati. “Faremo la nostra parte, vogliamo che venga svolto a Roma” ha concluso il segretario di Stato. “E’ stato un appuntamento strategico per entrambe le nazioni” ha aggiunto Santanchè. “Esprimo la mia soddisfazione per la conferma dell’appoggio da parte della Repubblica di San Marino, alla quale ci legano rapporti storici di amicizia, sono lieta che siano con noi in questa importante sfida”.

