Turismo, per Giubileo e Olimpiadi 36 milioni di arrivi

ROMA (ITALPRESS) - Turismo, per Giubileo e Olimpiadi attesi oltre 36 milioni di arrivi per il Giubileo del 2025 sono previsti 35 milioni di arrivi turistici in Italia, per complessivi 105 milioni di presenze, con una spesa di 16,7 miliardi di euro. Per le Olimpiadi Milano-Cortina sono previsti 513 mila arrivi, +34% rispetto allo stesso periodo del 2023, per 1,8 milioni di presenze e una spesa turistica di 281 milioni di euro. È quanto emerso da un incontro organizzato da Unioncamere e Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. fsc/gsl