Turismo, Pamio (Adr) “A Fiumicino servizi sempre più accurati”

"All'aeroporto di Fiumicino abbiamo 'approfittato' della pandemia per valorizzare il nostro territorio. Vogliamo metterci a disposizione del Paese, di Roma, dei grandi eventi che verranno per valorizzare la bellezza del nostro Paese, anche con servizi taylor made, sempre più tecnologici e accurati". Lo ha detto Veronica Pamio, Vice President External Relations and Sustainability di Aeroporti di Roma. xi2/trl/gsl