Turismo Magazine – 24/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero: - Emirates accelera sugli investimenti, Italia strategica - La storia di Leonardo in mostra al Mimit per "Identitalia" - Jago porta il suo bambino di marmo al Palazzo Reale di Palermo - Il sistema aeroportuale dello Stretto, convegno a Reggio Calabria mgg/gtr