Turismo, in estate 66 milioni di arrivi in Italia

ROMA (ITALPRESS) - In Italia sono attesi per l'estate quasi 66 milioni di arrivi e oltre 266 milioni di presenze, con una crescita rispettivamente pari al 2,1% e all’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. E' quanto emerge dalle previsioni contenute nel Tourism Forecast Summer 2024 dell’istituto Demoskopika. A optare per una destinazione italiana sarebbero 35 milioni di stranieri pari a poco più della metà del dato complessivo degli arrivi previsti, generando ben 135 milioni di pernottamenti. fsc/gsl