FIRENZE (ITALPRESS) – La Toscana si conferma ancora come una delle mete preferite del turismo, nazionale e internazionale. E si appresta a vivere, soprattutto nelle località marine (isole e costa), una settimana di ferragosto da tutto esaurito.

“Vorrei ringraziare tutto il sistema turistico toscano – ha detto il presidente Eugenio Giani – per il lavoro fin qui svolto, in un’estate ancora alle prese con l’emergenza sanitaria e che quindi impone a tutti molta attenzione nei comportamenti da tenere: distanziamento e utilizzo dei dispositivi anti Covid. Un lavoro che ha consentito di garantire un ottimo livello di accoglienza a coloro che hanno deciso di venire qui per trascorrere le proprie vacanze. Chi sceglie la Toscana sa di poter contare su un’accoglienza attenta ad ogni esigenza. A questo si aggiungono ricchezze artistiche e paesaggistiche che non hanno uguali. Un bilancio della stagione potremo farlo tra qualche settimana, ma per ora possiamo essere più che soddisfatti della risposta”. “Voglio augurare – ha concluso Giani – un sereno Ferragosto a tutti gli operatori, gli amministratori degli enti locali ed ai turisti”.

(ITALPRESS).